Karadağ’da Kartal Uçuşu: 1-2

Lider Yenicami, haftanın açılış maçında Karadağ deplasmanında Lefke’yi Ünal ve John Ebuka’nın golleriyle 2-1 mağlup etti

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal

Lefke: Mehmet Özeralp, Arif, Aykut, Yakup, Rahmi, Burak, Semih (Dk.86 Mehmet Toros), Kasım, Zekai, Kaan, Yılmaz

Yenicami: Ercan, Emin, Oladele, Yasin (Dk.46 Behiç), Salih, Mehmet Altın, Ünal, Tansel, Osman (Dk.60 Mehmet Göktaş), John Ebuka, John Okoli (Dk.90 Eray)

Goller: Dk.48 Kasım (Lefke) – Dk.58 Ünal, Dk.84 John Ebuka (Yenicami)

Kırmızı kart:Dk.40 Zekai (Lefke) – Dk.64 Emin (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında lider Yenicami deplasmanda Lefke’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir engeli kayıpsız geçti. Yenicami’nin golleri Ünal ve John Ebuka’dan gelirken Lefke’nin tek golünü Kasım kaydetti. Lefke maçta, kart cezalısı Allen ve Candy ile birlikte yurt dışından henüz dönmeyen Victor’dan yoksun bir şekilde yabancısız mücadele etti. Maç sonunda bazı foto muhabirlerinin görev yapması Lefke taraftarları tarafından engellendi. Araya giren güvenlik güçleri, olayları yatıştırdı ve foto muhabirlerinin sahadan güvenli bir şekilde çıkmasını sağladı. Bu sonuçla Yenicami puanını 40’a çıkarırken Lefke 21 puanda kaldı.

Önemli anlar:

Dk.2: Yılmaz’ın pasında Zekai’nin gole giden şutunu kaleci Ercan son anda kornere çeldi.

Dk.17: Ceza alanı içerisinde Osman’ın topa elle müdahelesinde hakem Ali Özer devam dedi. Lefke futbolcuları bu pozisyona yoğun itirazdan bulundu ancak karar değişmedi.

Dk.40: Kaleci Ercan’a yaptığı hareketten dolayı Lefke’den Zekai ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk devre 0-0 sona erdi.

Dk.48: Yılmaz’ın kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştıramadığı topu Kasım ağlara gönderdi. (1-0).

Dk.58: Behiç’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ünal kafayla topu filelere yolladı. (1-1).

Dk.64: Daha önce sarı kartı olan Yenicami oyuncusu Emin, Semih’e yaptığı hareketten dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Dk.84: John Okoli’nin şutunda top direkten döndü, dönen topu John Ebuka ağlara gönderdi. (1-2).

Karşılaşma 2-1 Yenicami galibiyetiyle sona erdi.