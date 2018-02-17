Ne anladık bu gece !

Kadınlar Basketbol Ligi bu yıl 4 takımla ve Commercial Insurance’ın sponsorluğunda oynanıyor.

Ligde Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor, Soyerspor ve Girne Amerikan Üniversitesi var.

Bu dört takımı da izledim ama dün akşam iki şampiyonluk adayının mücadelesini özelikle gidip gördüm.

Yakın Doğu Üniversitesi bana göre sadece Koop maçlarında oynayacak. 24 yaşında 1,93’lük ABD’li yeni transferi var.

ABD’li pivot Elem Andrea Ibiam ilk maçında 29 sayı, 18 ribaunt ve 13 blokla maçı “triple-double” yaparak tamamladı.

Belçika Ligi’nden gelen bu oyuncu dün akşamki maç sonunda her halde ben nereye düştüm demiştir.

Hiç kimse kusura bakmasın ama sahada oynanan oyun ne idi çözen varsa bana da anlatsın.

Bilgin hoca geç çalışmaya başlamış ama dün gece hem tecrübeli denen isimleri hem de gençleri basketbola yeniden başlamış havasında idiler.

Ne top sürebildiler ne de oyun kurabildiler. Eğer bu basketbol ise ben bu işten anlamam. ABD’li pivot ayarında rakipte oyuncu yoksa tek bir basit olay topu ona indireceksin.

Kadın 29 sayı, 18 ribaunt ve 13 blokla maçı kazandı.

Ama Yakın Doğu takım olmak istiyorsa çok çalışmalı çok.

Koopspor oyuncularının yaşları küçük ama cesaretliler. Karşı takımda kendilerinden hem yaş hem de boy olarak uzun biri var ama bu kadar da acemice hareketler yapmak yanlış.

Korktular ve bir anda geri düştüler. 15.dakikadan itibaren toparlandılar ve cesaretli oyun oynadılar. Üç dört defa maçı dengeye getirecek hamleler yaptılarsa da başarılı olamadılar. Ama yine de iyi oyun oynadılar. Koop yönetimi maça itiraz etti ama bundan bir şey çıkacağını zannetmiyorum.

Kadın Basketbol Ligimiz var ve iyi de seyirci geliyor lütfen takımların heveslerini kıracak olaylardan da kaçınalım.