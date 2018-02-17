Yakın Doğu Ibiam’la galip: 67-54

Commercial Insurance Kadınlar Basketbol Ligi ikinci haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 67-54 mağlup etti

ABD’LİDEN “TRİPLE-DOUBLE”:

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 24 yaşındaki 1,93’lük yeni transferi ABD’li pivot Elem Andrea Ibiam, ilk maçında 29 sayı, 18 ribaunt ve 13 blokla “triple-double” yaptı ve gecenin yıldızı oldu

Commercial Insurance Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 67-54 mağlup etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor dün akşam NEU RA 25 Spor Salonu’nda kozalarını paylaştılar.

Maça Yakın Doğu etkili başlarken, Koopspor ilk yarıyı tutuk bir tempoda götürdü. Maçın ilk yarısını Yakın Doğu Üniversitesi 34-25 önde bitirdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Koopspor uzaktan bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya kadar indirse de üçüncü periyodu da Yakın Doğu 48-40 önde bitirdi.

YDÜ son periyotta farkı azaltmak için uğraşan Koopspor karşısında son anlarda bulduğu hızlı hücumlarla farkı açtı ve maçı da 67-54 kazanarak ligde 2’de 2 yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 24 yaşındaki 1,93’lük yeni transferi ABD’li pivot Elem Andrea Ibiam ilk maçında 29 sayı, 18 ribaunt ve 13 blokla “triple-double” yaptı ve gecenin yıldızı oldu.

Ligde ikinci hafta bu akşam Soyerspor ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak maçla tamamlanacak.

Koop maça itiraz etti

Bu arada maçın ardından Koopspor itiraz etti. Kırmızı lacivertli yetkililer, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni yabancısının kurallara aykırı transfer olduğunu belirterek maça itirazda bulundu.

İtirazı Basketbol Federasyonu görüşüp değerlendirecek.