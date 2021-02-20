Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 20 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 635’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 80 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 983’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 631 bin 876’ya yükseldi.