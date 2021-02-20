Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 20 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 635’i semptomatik olmak üzere 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876’ya yükseldi. Vefat sayısındaki düşüş devam ederken, bugün 80 kişi koronadan hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 20 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 635’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 80 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 983’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 631 bin 876’ya yükseldi.