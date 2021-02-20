“İlk kez” sarı penguen görüldü

Üzerinde siyah renk bulunmayan sarı-beyaz bir penguenin ilk kez görüldüğü düşünülüyor.

Güney Atlantik’teki bir adada binlerce siyah-beyaz penguen arasında yer alan, “daha önce hiç görülmemiş” kuşun görüntüleri, bir yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından çekildi.

Yves Adams, “Daha önce sarı renkte bir penguen ne görmüş ne de duymuştum. O sahilde 120 bin kuş bulunuyordu ve aralarında sarı renkte bir tek bu vardı” dedi.

Belçikalı fotoğrafçı, Aralık 2019’da Güney Georgia’daki bir adada en az 120 bin kral penguenden oluşan bir koloniyi fotoğraflamak için durup parlak tüylü bu kuşları görüntüledikleri sırada iki aylık bir keşif gezisine liderlik ediyordu.

Adams şunları söyledi:

Bu kuş hariç hepsi normal görünüyordu. Gerçekten başka bir varlıktı. Son derece eşsiz bir deneyimdi. Kuşlardan biri hakikaten tuhaf görünüyordu ve yakından baktığımda renginin sarı olduğunu gördüm. Bunu fark edince hepimiz çıldırdık. Bütün güvenlik ekipmanlarını bırakıp kameralarımıza sarıldık. Kuş tam bulunduğumuz yere konduğu için çok şanslıydık. Görüş açımız devasa boyutta hayvan seli tarafından engellenmemişti. Normalde bu sahilde hareket edebilmek tüm bu hayvanlardan dolayı neredeyse imkansızdır.

Adams bu kuşun, hücreleri artık melanin üretmediği için siyah tüyleri sarı ve krem renge dönmüş “lösist” bir penguen olduğunu söyledi:

Hemen yanı başımızda durması büyük bir lütuftu. 50 metre ötede olsaydı bu ömürlük gösteriye tanık olamayabilirdik.

Bilim insanları, bu kuşun görülmesiyle yeni bir tüy pigmenti sınıfının keşfedilmiş olabileceğini savunuyor.

Antartika’da 2012’de bir çember sakallı penguen kolonisinde “beyaz” bir penguen tespit edilmişti. Bu kuşun durumunun, penguenlerin tüylerindeki pigmenti seyrelten genetik mutasyondan kaynaklandığı düşünülmüştü.

The Smithsonian Insider’a konuşan araştırmacı Daniel Thomas şu ifadeleri kullandı:

Penguenler sarı pigmentleri eşlerini cezbetmek için kullanıyor ve sarı molekülün içeriden sentezlendiğine dair güçlü şüphelerimiz var. (Bu), bilinen 5 kuş tüyü pigmentasyon sınıfından herhangi birinden farklı ve 6. sınıfa karşılık gelecek şekilde yeni bir tüy pigmentini temsil ediyor.

Bu kuşu görmesinin ardından 8 hafta daha keşif gezilerine devam eden ve yaptığı gezilerden inceleyecek binlerce fotoğrafla ayrılan Adams, bu yüzden fotoğrafları ancak yeni yayımlayabildi.

Adams, “Özellikle yılın o vakitleri Güney Kutbu asla karanlık olmadığı için o sıralarda binlerce fotoğraf çektim” dedi.