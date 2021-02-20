Saner’den Pilli açıklaması: Kendisi yorgundu, dinlensin dedik

Başbakan Ersan Saner BRT’de özel yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. BRT ekranlarından canlı yayınlanan özel yayında Başbakan Saner gündemdeki konuları değerlendiriyor.Saner Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasıyla ilgili şunları söyledi;

“UBP’nin 21 vekili var. Her görevi yapabileceklerini düşünüyorum. Bunda tereddüttüm yok… Sayın Pilli’nin çalışmalarında da sıkıntı yok. Ama kendisinde bir yorgunluk olduğunu görüyorum. Yorgunluğunu net biliyorum. Aşı ile ilgili sıkıntılar da oldu.. Biraz rahatlaması, istirahat etmesini uygun buldum. Aşı konusunda tam istediğimiz yöntemi uygulayamadığımızı da ifade edeyim”