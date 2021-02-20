Baybars: Toplum, geleceğimizden çalanlara gereken cevabı verecektir

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan Saner’e sert eleştiride bulundu.
Baybars’ın paylaşımı şu şekilde:
Bu ülkeyi yönettiği iddiasında olan Başbakanın, halkının gözünün içine bakarak yalan söylemeye tenezzül etmesine mi üzülelim, böyle bir dönemde sağlık ve refaha odaklanması gerekenlerin kendi çıkarlarını önde tutmasına mı !!
Çok uzak değil, toplum, devleti koltuk kavgaları ve türlü yalanlarla kötü yönetenlere ve geleceğimizden çalanlara gereken cevabı verecektir !