Baybars: Toplum, geleceğimizden çalanlara gereken cevabı verecektir

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan Saner’e sert eleştiride bulundu.

Baybars’ın paylaşımı şu şekilde:

Bu ülkeyi yönettiği iddiasında olan Başbakanın, halkının gözünün içine bakarak yalan söylemeye tenezzül etmesine mi üzülelim, böyle bir dönemde sağlık ve refaha odaklanması gerekenlerin kendi çıkarlarını önde tutmasına mı !!