GKÇD: Güneyde çalışan arkadaşlarımız tüm ada halkına göre kat be kat daha korumalı

Güney Kıbrıs Çalışanlar Derneği, “bugüne kadar sürdürdüğümüz istikrarlı korunma tedbirlerine bundan sonra daha fazla özen göstereceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz” diyerek açıklamada bulundu.

Derneğin açıklaması şu şekilde:

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar derneği yönetim kurulu olarak içinden geçmiş olduğumuz iki buçuk aylık süreç içerisinde kuzeyde ve güneyde yapılan PCR ve Rapit testlerini çok yakından takip ederek sektörlerimizde hiçbir şekilde temas ve bulaşın olmadığını ve güneyde çalışan arkadaşlarımızın tüm ada halkına oranla kat be kat daha korumalı olarak işlerine gidip geldiklerini ve çok büyük mağduriyetler yaşatıldığını her fırsatta ve de her görüşmemizde dile getirmiş bulunmaktayız ve bu sürecin son bulması için gerek sağlık bakanlığı bulaşıcı hastalıklar üst kurulu gerekse bakanlar kurulu ile karşılıklı olarak bu mağduriyeti gidermek için yaptığımız tüm görüşmelerde yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıları hiçbir şekilde hak etmediğimizi dile getirdik ve günün sonunda alınan son kararlarda tüm güneyde çalışan arkadaşlarımızın işlerine ulaşmasını sağlayan bakanlar kurulu ve bulaşıcı hastalıklar üst kurulunu her konuda eleştirmeyi bildiğimiz gibi teşekkür etmeyi de bir borç biliriz ve bu günden itibaren hakkımızda alınacak kararlarda bizlerle istişare edeceklerine olan inancımızı da belirtirken tüm Güney Kıbrıs’ta çalışan arkadaşlarımızın da aşılama sürecimiz tamamlanıncaya kadar ayni şekilde korunmaya devam edeceklerini ayrıca hem kuzeyde hem de güneyde devam eden testlerini hiç aksatmadan yapmaya ayni özen ve itina ile devam edeceklerini yönetim kurulu olarak da bunların takibini önceden olduğu gibi ayni şekilde takip edeceğimizi hem ailelerimizin hem de halkımızın sağlığını korumak için bugüne kadar sürdürdüğümüz istikrarlı korunma tedbirlerine bundan sonra daha fazla özen göstereceğimiz de tüm kamuoyuna bildirir en kısa sürede ülkemizin bu illet hastalıktan kurtularak tüm halkımızın eskiden olduğu gibi güzel günleri sağlık ve mutluluk içinde tekrardan yaşamasını temenni ederiz.

G.K.Ç DERNEĞİ YÖNETİM KURULU