Pilli: 16’sı yerel 21 pozitif vaka

Bakan Pilli: “Toplam 4847 test yapıldı, 16’sı yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4847 olduğunu, 16’sı yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını ,71 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

20Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4847

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 499.505

Toplam Vaka Sayısı: 3192

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2744

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 425

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5