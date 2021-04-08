Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları yine rekor kırdı. 8 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2316’sı semptomatik olmak üzere 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya yükseldi. Vefat sayısı 258 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 37 bin 914 oldu. Vaka sayıları son olarak dün 54 bin 740’la rekor kırmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 8 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2316’sı semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 258 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 201’e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866’ya yükseldi.