Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 8 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2316’sı semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 258 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 201’e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866’ya yükseldi.