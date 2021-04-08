Tatar, Ertuğruloğlu ve eski Dışişleri Bakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısına yönelik bilgilendirme toplantılarına bugün de devam ettiğini açıkladı.

Sözcünün açıklamasına göre Tatar bugün saat 15.30’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve geçmiş dönem Dışişleri Bakanları’ndan Kutlay Erk, Özdil Nami, Emine Çolak ve Kudret Özersay ile görüştü.

Söz konusu görüşmede fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.