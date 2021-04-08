Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 23 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 23 milyon 44 bin 933’e ulaştı.

Tedavi görenlerin 22 milyon 943 bin 965’inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 100 bin 968 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 6 milyon 861 bin 348 ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu. Bu ülkeyi 4 milyon 442 bin 287 ile Fransa, 1 milyon 191 bin 776 ile Brezilya, 920 bin 154 ile Hindistan, 826 bin 343 ile Belçika, 547 bin 837 ile İtalya, 406 bin 4 ile Türkiye, 384 bin 153 ile Ukrayna, 366 bin 344 ile Polonya ve 307 bin 587 ile İngiltere izledi.

Dünyada tedavisi süren hasta sayısı en son 2 Ocak’ta 23 milyonu aşmıştı.

28 Ocak’ta dünya genelinde 26 milyonu aşarak en yüksek seviyeye ulaşan hasta sayısı, bu tarihten itibaren gerileyerek 1 Mart’ta 20 milyon 492 bin 486’ya kadar düşmüştü. Hasta sayısı, o günden bu yana vaka sayısındaki artışa paralel olarak dünya genelinde artıyor.

Hasta sayısının yeniden artması ülkelerin sağlık sistemlerine binen yükü artırıyor. Dünya genelinde Kovid-19 hastalarının yüzde 99,6’sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, binde 4’ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 133 milyon 897 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 904 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.