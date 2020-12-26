Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düne göre düştü. 26 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2’si semptomatik olmak üzere 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373’e yükseldi. Vefat sayısı ise 253 artarak 19 bin 624’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 26 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2’si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 624’e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373’e yükseldi.