Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 26 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2’si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 624’e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373’e yükseldi.