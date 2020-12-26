Tatar: Bu olaylar iki halkın iç içe yasamasını mümkün kılmamaktadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murarağa Sandallar Şehitliği’ndeki törenin ardından açıklama yaparak, 14 şehidin gözyaşlari içinde defnedildiğini ifade ederek, şehit yakınlarının 46 yıldır acı içinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine vurgu yapan Tatar, tüm dünyanın gözü önünde Kıbrıs Türk halkının büyük bir vahşete maaruz kaldığını dile getirdi.

“Bu olaylar iki halkın iç içe yasamasını mümkün kılmamaktadır” ifadelerini kullanan Tatar, 1974 Mutlu Barış Harekatı’yla adaya barış geldiğini vurguladı.

Yaşanan vahşeti göz önünde bulundurarak bir anlaşma olmasının şehitlere bir borç olduğunu da söyleyen Tatar, kimlik tespit çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.