Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 9 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti.