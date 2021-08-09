Dünya
ABD’den Belarus’a yeni yaptırımlar gündemde
Biden yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve rejimine, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı aldı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, “Bir yıl önce bugün, Belarus halkı demokrasinin en temel şekli olan seçim yoluyla seslerini duyurmak ve kendi geleceklerini şekillendirmek istedi. Lukaşenko rejimi ise Belarus halkının iradesine saygı duymak yerine, seçimlerde hile yaptı” dedi.