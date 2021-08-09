Pentagon askerlere aşı zorunluluğu getiriyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, en geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Biden’ın onayını isteyeceğini açıkladı.

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği COVID-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

1 milyondan fazla askere iki doz aşı yapıldı

FDA’nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’na göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz COVID-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.