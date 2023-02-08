Türkiye’de bulunan spor kafilelerinden 4’ü adamıza döndü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Türkiye’de bulunan spor kafilelerinden 4’ü adamıza döndü

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Türkiye’de bulunan spor kafilelerinden 4’ü adamıza döndü

Düzce’de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç Kız Hentbol Takımının, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Türkiye saatiyle 19.35’te kalkan uçak Ercan Havalimanı’na indi.

Kahramanmaraş’ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol Takımı sabah saatlerinde ülkeye döndü.

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