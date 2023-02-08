Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

Hatay’da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi’nde yıkılan Deniz Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.


Akar’ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Tags:depremHataykurtarmaMesude AkarMucize
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