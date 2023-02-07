AFAD: Depremde can kaybı 5 bin 894’e yükseldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da yıkıma yol açtı.

10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894’e yükseldi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır.” dedi.

Erdoğan: 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.