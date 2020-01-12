Spor

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti

12 Ocak 2020

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya’yı geçerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaştı.

Karşılaşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Almanya’yı 3-0 yenerek önümüzdeki yaz aylarında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Süper Kupa’nın sahibi Real Madrid oldu

13 Ocak 2020

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

12 Ocak 2020

Aresliler, Runite Nicosia’da koştu

12 Ocak 2020

İrfan Görneç’te

12 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı