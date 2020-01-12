Spor
Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya’yı geçerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaştı.
Karşılaşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Almanya’yı 3-0 yenerek önümüzdeki yaz aylarında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti.