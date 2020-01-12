Uber’i yasaklayan ülkelere bir yenisi daha eklendi

Birçok ülkede ‘taksicilerin işini baltalaması’ gibi nedenlerden dolayı çokça tartışılan özel ulaşım uygulaması Uber, bu sefer Kolombiya’da yasaklandı. Taksiciler tarafından uzun süredir protesto edilen Uber, önümüzdeki ay ülke genelinde kullanıma kapalı olacak.

Ülkemizde de bir dönem çokça kullanılmasına rağmen aynı miktarda da tartışılan, Uber sürücülerinin taksiciler tarafından taciz ve şiddete maruz kalması gibi tatsız olayların da yaşanma nedeni olan Uber, bir ülkeden daha tamamen kaldırıldı.

Popüler ulaşım servisi firması, aralık ayında alınan mahkeme kararı sonucunda ‘ulaşım kurallarının ihlali’ gerekçesiyle Kolombiya’da verdiği hizmeti durduruyor. Şubat ayında ülke genelinde kullanıma kapatılması kararlaştırılan firma özgür ticaret ilkelerine dayanarak karara itiraz etmeyi deneyecek.

Şirket daha önce de yasaklara maruz kaldı

Bu şirketin herhangi bir ülke genelinde karşılaştığı ilk sorun değil. Bir Alman mahkemesinde yakın zamanda Uber aleyhine karar alındı. Servise 2017 yılında da İtalya geçici bir yasak getirmişti. Ama en son gelişen Kolombiya yasağı, şirketin ilk kez Amerikalarda (Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Amerika) bulunan bir ülke tarafından tamamen yasaklanması oldu.

Bu yasak aynı zamanda bazı şüpheli şartlar altında kararlaştırıldı. Ülkenin taksi sürücüleri bir lobi çalışmasında hükümet karşıtı protestolardan uzak kalacaklarını söyleyerek karşılığında hükümetin Uber’i yasaklamasını istediler.

Binlerce Uber sürücüsü işsiz kalacak

Karar hangi şartlarda verilmiş olursa olsun, sonuçların çok yönlü olacağı kesin. Uber yasağı taksi sürücülerinin kazançlarında artış sağlayacak ve taksicilere derin bir oh çektirecek. Tabii hala Didi gibi rakipleriyle olan rekabetlerinde bir şey değişmeyecek. Ancak bu, binlerce Uber sürücüsünü işsiz bırakacak.

88 bin Uber sürücüsü işsiz kalırken Uber’i tercih eden 2 milyon müşteri de başka alternatifler bulmaya zorlanacak. ABD ve birkaç diğer ülkede olanın aksine tam zamanlı Uber sürücülüğü yapmak oldukça iyi kazanç sağlıyor. Bu nedenle Kolombiya’da getirilen Uber yasağı binlerce Kolombiyalı Uber sürücüsünün geçim sıkıntısı yaşamasına neden olacak.