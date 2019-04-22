Türkiye çok gergin

Ankara’da şehit cenazesine gölge düştü. Cenazede bir gurup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırdı. Arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırganlar durmadı, bu kez Kılıçdaroğlu’nun arabasına saldırdı

ŞEHİT CENAZESİNDE: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Yakın korumalarının ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Kılıçdaroğlu, çevredeki bir eve götürüldü

TAKVİYE EKİP GİTTİ: Kılıçdaroğlu’nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Bu kez araca saldırıldı. Ankara’dan takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri Çubuk ilçesine yönlendirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’nun güvenlik amaçlı götürüldüğü evin önünde vatandaşlara sükunet çağrısında bulundu

SEVGİ SELİ İLE KARŞILANDI: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta uğradığı saldırının ardından partisinin genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, partinin genel merkezi önünde partilileri tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında genel merkeze giriş yaptı

“BİZİ YILDIRAMAZLAR”: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yapılan saldırı, Türkiye’nin bütünlüğüne yapılmış saldırıdır. Geri adım atacağımızı sanıyorlar, asla. Bizi yıldıramazlar. Beni üzen, şehide saygısızlık yapıldı, cenaze namazı bile doğru dürüst kılınmadı. Saldıranların şehide de namaza da inanca da saygısı yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu’nu çevredeki bir eve götürdü.

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden sözleşmeli piyade er Kırıkcı’nın cenaze törenine katılmak üzere dün Çubuk’a gitti.

Akkuzulu Camisi’ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK” sloganlarıyla tepki gösteren bir grup, Kılıçdaroğlu’na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yakın korumalarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Arabasına da saldırdılar

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de megafonlarla grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu’nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Bazı vatandaşların taşlı saldırısı sonucu aracın camları kırıldı, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve geldi. Akar, eve girmeden önce çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara’dan takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri de Çubuk’a yönlendirildi.

Başsavcılık, soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

Zırhlı araç ile evden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun evden çıkarıldığı sırada, güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Partililerin sevgi gösterileri ile karşılandı

Çubuk’tan zırhlı araçla ayrılan Kılıçdaroğlu, Saray mevkisinde, Kuzey Ankara Kapısı’nın bulunduğu yerde bir grup partili tarafından karşılandı.

Zırhlı araçtan inen Kılıçdaroğlu, burada partililerle bir süre konuştuktan sonra kendi makam aracına bindi.

Parti yönetiminin çağrısı üzerine çok sayıda CHP’li ellerinde Türk bayraklarıyla Genel Merkez binası önüne geldi. Partililerin, Kılıçdaroğlu’nu bekleyişi sürerken, emniyet güçleri de kurdukları barikatla güvenlik önlemi aldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında Genel Merkez’e giriş yaptı.

Öztrak: Umarım bu tür provokasyonlardan vazgeçilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin, “Şu anda yaşanan olay, siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir.” dedi.

Öztrak, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde karşılayacaklarını ifade eden Öztrak, “Şu anda yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne saldırdılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine yapılan saldırının ardından gittiği CHP Genel Merkezi’nde, Ankara’da bulunan MYK üyeleriyle görüştü.

Daha sonra parti önünde toplanan vatandaşlara, otobüs üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, “Bana yapılan saldırı, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır.” ifadelerini kullandı.

“Bir milim geri adım atmayacağım”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu ülkede görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir genel başkan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Ayrıca hiç kimse unutmasın, hiç kimse… Ben kuruluşun, kurtuluşun partisi olan, CHP’nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; Kuvayımilliyecilerin partisi, CHP’nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat’tan Ardanuç’a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım. Aynı saldırının benzerini yaşadım. Onlar sanıyorlar ki CHP’nin Genel Başkanı biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım, bir milim. Bu ülkenin dirliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye feda etmem, vermem. Eğer bu ülke için canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuzdur.”

“O şehitler 82 milyonun şehididir”

Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken herkesin yüreğinde bir acı duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliriz ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Ne için istemiyorlar? ‘Baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, saldıracağız Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın.’ Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir.”