Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’a kaçak yollardan geçmeye çalıştıkları sırada askerler tarafından tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammad Usman Ashraf ve Gurpreet Singh dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlılar Muhammad Usman Ashraf ve Gurpreet Singh nöbetci askerler tarafından tutuklandı. Polise teslim edilen zanlılar, dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Necip Taşlı, olayla ilgili olguları aktardı. Taşlı, 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 23.07 sıralarında, Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılar Mohammed Usman Ashraf ve Gurpreet Singh’in Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada Nöbetci askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını ve polise teslim edildiğini söyledi. Polis zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve vermiş oldukları gönüllü ifadede suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Taşlı, zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.