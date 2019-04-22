Defalarca sınır ihlali yaptı

Hakkında ihraç kararı olan ve polisin aranan şahıslar listesinde bulunan zanlı Mehmet Karaburç, önceki gün Lefkoşa’da gerçekleştirilen bir operasyonda yakayı ele verdi

Evrim KAMALI

KKTC’den sınırdışı edilmek üzere gemiye bindirileceği sırada kaçarak ortadan kaybolan ve daha sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı tespit edilen Mehmet Karaburç, KKTC’de önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonda tespit edildi. Zanlı dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Necip Taşlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, zanlı Mehmet Karaburç’un 14 Nisan 2019 tarihinde, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Birinci Derece Askeri Yasak Bögeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve daha sonra 18 Nisan 2019 tarihinde saat 23.00 sıralarında aynı yerden KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis zanlının aranan kişi olduğunu ve önceki gün gerçekleştirilen bir operasyon sırasında tespit edilerek tutuklandığını söyedi.

Polis zanlının daha önceden ülkeden sınırdışı edilmek üzere gemiye bindirileceği sırada kaçarak ortadan kaybolduğunuda belirtti.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ayrıca başka suçlara karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalamasına emir verdi.