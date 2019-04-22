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Hapların nereden temin edildiği araştırılıyor

22 Nisan 2019
serdar kuzu

Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 752 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı Serdar Kuzu, dün mahkemeye çıkarıldı

extasy

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine önceki gün gerçekleştirilen narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Serdar Kuzu dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, Lefkoşa’da Burç Sokak’ta 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.30 sıralarında,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen zanlı Serdar Kuzu’nun tasarrufunda 752 adet extasy bulunarak emare alındığını söyledi.

Özder: İtiraf niteliğinde ifade verdi

Ozan Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve soruşturma kapsamında zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, hapların nasıl ve nereden temin edildiğinin araştırılacağını kaydetti.

“Olayla bağlantılı kişiler olabilir”

Özder,  ayrıca olayla bağlantılı başka kişilerin de olabileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün poliste tutuklu kalacak

Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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