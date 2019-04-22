“Resmi bir bilgi gelmedi”

Rum Yönetiminin “kanun kaçaklarının yalnızca devletlere iade edilebilir” şeklinde bir söylemi olduğunu iddiasına Suç ve Suça İlişkin Konular Komitesi Başkanı Hakkı Önen, Havadis’e yaptığı açıklama ile açıklık getirdi

KONU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ: Önen: Bize resmi bir bilgi ulaşmadı, ileriki günlerde bu konunun önümüze gelmesini bekliyoruz. Bu, bir politikacımızın ‘Rum tarafı bilgi vermiyor’ ifadesi üzerine çıkmış bir haber ancak haberin kaynağı belli değil. Konu üzerinde çalışıyoruz ama şuana kadar resmi böyle bir bilgi almadık

VERİ AÇIKLAMAK SAĞLIKSIZ: Önen: Gayrı resmi birkaç sefer iade oldu. İlk iade de 2010 yılında gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs’ta şu anda Rum tarafında suç işlediği düşünülen 6 zanlı var. Ama resmi olarak iade konusu henüz görüşülmedi. Karşılıklı iade konusunda istatistik verileri açıklamayı sağlıklı bulmuyoruz

Pınar BARUT

İddialara göre, iki toplumun polis kuruluşları arasındaki iletişimi ve etkili işbirliğini sağlamak amacıyla 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan iki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Komitesi’nin çalışmaları durma noktasına geldi.

İlk önce Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı; “Ülkemiz sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahıs Kıbrıs Rum tarafına kaçtıktan sonra Rum polisi tarafından yakalanmıştı. Bugün aldığımız bilgiye göre zanlı Larnaka’daki bir mülteci kampında barındırılıyor. Rum tarafı artık katil zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir. En azından bu konularda anlamlı bir işbirliği yapabilmeliyiz. Bu adada güven yaratmak konusunda samimiysek en azından bu konularda suçluların korunması anlamına gelen hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız” paylaşım dikkat çekmişti.

Özersay’ın bu çıkışının ardından da Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi “yetkili bir kaynak” tarafından Rum Haber Ajansı Kipe’ye bir açıklama yapıldığını öne sürerek, Rum Yönetiminin “kanun kaçaklarının yalnızca devletlere iade edilebilir” şeklinde bir söylemi olduğunu iddia etmişti.

Gazetenin “yetkili bir kaynağa” dayandırdığı haberine göre, Kıbrıs Türk tarafının, Güney Kıbrıs’a kaçan şüphelilerin iade edilmesi konusunda ısrarlı olduğu, komitenin toplantılarında da sürekli bunu talep ettiği, ancak bu durum yasa dışılık teşkil ettiği için Rum yönetiminin “kanun kaçakları yalnızca devletlere iade edilebilir” dediği belirtilmişti.

Haberde ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının bu konuyla ilgili eleştirilerinin de KKTC’yi yükseltme amaçlı olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ocak ayında Güzelyurtlu davasıyla ilgili vermiş olduğu kararın akabinde bu ısrarların daha da yoğun hale geldiği ifade edilmiş, Rum tarafının komiteyi ilgilendiren konularda 9 senedir tanınma söz konusu olmadan da yüzlerce meselenin halledildiğini hatırlattığı ileri sürülmüştü.

Havadis, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sosyal medya paylaşımı ve Alithia gazetesinin yetkili bir kaynağa dayandırdığı haber üzerine Suç ve Suça İlişkin Konular Komitesi Başkanı Hakkı Önen’e ulaştı ve iddiaları sordu.

Önen: Biz böyle bir bilgi almadık

Havadis’in sorularını yanıtlayan Hakkı Önen, kendilerine resmi bir bilginin ulaşmadığını, önümüzdeki günlerde bu konunun önlerine gelmesini beklediklerini söyledi.

Haberin kaynağının belli olmadığının altını çizen Önen; “Konu üzerinde çalışıyoruz. Bir politikacımızın ‘Rum tarafı bilgi vermiyor’ ifadesi üzerine çıkmış bir haber. Ama komite olarak biz böyle bir bilgi almadık” açıklamasını yaptı.

“Karşılıklı olarak askıda olan davalarımız var”

Önen, Havadis’in “Askıda kalan herhangi bir dava var mı?” sorusu üzerine ise; “Karşılıklı olarak askıda olan davalarımız var. Özgöçmen cinayetinin zanlısı şu an oradadır. Politik nedenlerden dolayı aramızda suçluların iadesi anlaşması yoktur. Ama gayrı resmi olarak özellikle insani konularda birkaç sefer iade oldu. İlk iade de komite kurulduktan 2 yıl sonra 2010 yılında gerçekleşti. Şu an Rum tarafında suç işlediği düşünülen 6 zanlı var Kuzey Kıbrıs’ta. Ama resmi olarak iade konusu henüz görüşülmedi” dedi.

“İstatistik verileri açıklamayı sağlıklı bulmuyoruz”

Suç ve Suça İlişkin Konular Komitesi Başkanı Hakkı Önen, Havadis’in komitenin ilk kurulduğu günden bu yana kaç tane karşılıklı iade oldu sorusuna ise “İstatistik verileri açıklamayı sağlıklı bulmuyoruz” diyerek istatistiklerle ilgili bilgi vermedi.