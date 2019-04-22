Montessori çocukları göz doldurdu

Lefkoşa Montessori Okulu öğrenci ve velileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dün düzenlediği etkinliklerle kutladı. Velilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalarda 23 Nisan’ın hakkı verildi

Kıbrıs Montessori Okulları’na bağlı Lefkoşa Montessori Okulu öğrenci ve velileri “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı dün gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Barış Salonu’nda, gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde kutlamalara geçilmeden önce, dünyada yaşam hakları elinden alınmış, savaşlarda ve savaş nedeni ile aileleri ile birlikte ülkelerinden kaçarken yaşamlarını kaybeden çocuklar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Lefkoşa Montessori Okulu’nun bayram kutlamaları, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ ve Girne şubelerinde görevli öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün yaptı.

Düzgün: Çocuklar geleceğin yıldızları

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün, konuşmasına konukları selamlayarak başladı. Düzgün, Ulu Önder Atatürk’ün küçük hanımefendiler ve beyefendiler diye hitap ettiği çocukların yine Atatürk’ün deyimi ile geleceğin yıldızları olduğunu ifade etti ve çocukların bayramlarını kutladı.

Konuşmasında Montessori eğitim sisteminin çocuğun gelişimi ve eğitimi için önemine dikkat çekerek, velilere, çocuklarına Montessori eğitim sistemi temelinde geleceğe hazırlanmalarında şans verdikleri için teşekkür etti.

Düzgün, Montessori öğretmenlerine de bu zorlu görevi layığı ile yaptıkları ve çocuklara saygı duydukları için teşekkür etti.

Sahneye renk geldi

KTAMS Barış Salonu’nda, gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde, Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün’ün konuşmasının ardından sahneyi çocuklar aldı.

Lefkoşa Montessori çocukları, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinlikleri aileleri ile paylaştı. Çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi, öğretmenleri ile birlikte önceden güne özel hazırlamış oldukları danslarını sergiledi.

Öğrencilerinin dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Lefkoşa Montessori Okulu’nun 23 Nisan etkinliği tüm çocukların ve öğretmenlerin, velilerin bir aradaki final dansının ardından, Montessori öğretmenlerinin “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkı eşliğinde dansı ile sona erdi.