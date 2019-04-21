Önceki gün ölü bulunan kişi Nijerya uyruklu Austine Wallie (Exxkalliee)

Önceki gün (19.4.2019) Haspolat – Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan şahsın, ilk tespitlere göre Nijerya uyruklu Austine Wallie (Exxkalliee) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 yabancı uyruklu şahıs, Gönyeli’de tespit edilerek soruşturma maksatlı tutuklandı. Olayda kullanıldığına inanılan bir kiralık araca ise el konuldu.

Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de bildirdi.