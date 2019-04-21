Kanarya’dan küme düşmeme mücadelesine geri dönüş: Alanyaspor 1 – Fenerbahçe 0

Alanyaspor 25 kez gol girişiminde bulunduğu karşılaşmada Fenerbahçe’yi Efecan Karaca’nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ile Süper Lig’de 6. kez karşılaşan Alanyaspor, rakibini ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı Lacivertliler kaleci Harun Tekin’in performansı sayesinde ağır bir yenilgi almaktan kurtuldu.

Fenerbahçe’nin maç boyu kaleyi bulan tek bir şutu vardı.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 15. deplasman maçında 8. mağlubiyetini aldı. Bu maçla ligde mücadele eden diğer 17 takım Fenerbahçe’den puan almış duruma geldi.

Aytemiz Alanyaspor 57. dakikada karşılaşmada öne geçti: Sol kanattan gelişen atakta Campos’un ceza sahasına ortasında Sadık Çiftpınar’dan seken topla altıpasın sağında buluşan Villafanez meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Arka direk hizasında topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.