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Zirve yarışında Medipol Başakşehir’e çelme

21 Nisan 2019

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Beraberliği uzatmalarda yakalayan Medipol Başakşehir’in takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3’e indi.

1. dakikada Attamah’ın kısa düşen geri pasında araya giren Vedat Muric topu kaptı. Kaleci Mert’ten de topu kurtaran bu oyuncunun, ceza sahası içinde sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Boldrin ile kullandı. Boldrin’in arka direğe gönderdiği topu, Vedat Muric kafa ile altı pas içine çevirdi. Saadane’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın bekletmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

23. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ kanattan topla buluşan Mustafa Saymak hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mustafa’nın sağ çaprazdan yerden şutunda, top ters direk dibinden az farkla auta çıktı.

28. dakikada Clichy’nin sol kanattan kullandığı taç atışında savunmada Awaziem’in bir anlık hatasında topla buluşan Visca’nın altı pas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakikada Sol kanattan ilerleyen Elia, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci’ye pasını attı. İrfan da ceza sahasına hareketlenen Visca’ya pasını gönderdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Visca’nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Medipol Başakşehir’in, rakip kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca’nın kaleye çektiği sert şutta kaleci Gökhan, topu köşeden kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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