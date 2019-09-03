Türk ile Rum tarafından karşılıklı tablo ve kayıt iadesi

Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloların Rum tarafına, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait ses ve görüntü kayıtları ise Kıbrıs Türk tarafına bugün iade edildi.

İade kararı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat’taki görüşmesinde alınmıştı.

Kültür Teknik Komitesi bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafında bulunan Kıbrıslı Rum ressamlarının eserleriyle, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının takasının ara bölgede yapıldığını duyurdu.

Komite adına Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı duyuruda, tablolarla kayıtların iadesinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında varılan mutabakat üzerine yapıldığı kaydedildi.

İki lider, 26 Şubat 2019’da yaptığı görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloları Güney Kıbrıs’a; Kıbrıs Rum kesiminin de Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının iadesi konusunda mutabık kalmıştı.

Söz konusu resim ve kayıtların halka açık bir etkinlikte sergileneceği belirtildi.