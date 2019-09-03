Güney KıbrısKıbrısManşet

Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi

3 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün saat 17.00’de yeniden bir araya geldi.

Akıncı-Lute görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

Kıbrıs müzakerelerine yönelik referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde adaya cumartesi günü gelen Lute, Pazar gününden beri liderlerle her gün bir kez görüşme yapıyor. Lute bu sabah Rum liderle görüşmüştü.

Lute’nin liderlerle temaslarını yarın da sürdürmesi bekleniyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

“Ülkeye hizmet yolunda 100 gün”

3 Eylül 2019

Hükümetin önümüzdeki 300 günlük projeleri

3 Eylül 2019

Tatar: Hizmet için geldik, hizmet için var olacağız

3 Eylül 2019

Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı

3 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı