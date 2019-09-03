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Özersay: Bu yanlışı yapanları ne tarih ne de Kıbrıs Türkü affeder
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada “Ayni süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs’taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır” dedi.
Özersay’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
“Bu şartlarda olamayacağı defalarca ispat edilmiş olan AYNI zeminde, AYNI süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs’taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır, bu yanlışı yapanları ne tarih ne de Kıbrıs Türkü affeder.”
Bu şartlarda olamayacağı defalarca ispat edilmiş olan AYNI zeminde, AYNI süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar…
Kudret Özersay paylaştı: 3 Eylül 2019 Salı