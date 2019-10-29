Turizmin kalbine askeri üs

Ada turizminin yükselen yıldızı İskele Boğazı’nda, turizm yatırımlarının olduğu, denize ve anayola sıfır sınırı olan ve İmar Planında yeşil alan olarak öngörülen arazide askeri üs kurulacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü

TURİZMİN GÖBEĞİNE ASKERİ ÜS: İddiaya göre, TSK, İskele Boğazı’nda, geçmişte harnup ticaretinde kullanılan eski limanın yanındaki, turizm yatırımlarının yoğunluklu olduğu bölgede, askeri üs kurmak için gerekli izinleri aldı. Turizm bölgesine, fotoğraf çekmenin bile yasak olduğu askeri üs kurulacağı iddiası, bölgedeki vatandaşları ve turizm yatırımcılarını korkuttu

DOĞAYI DEĞİL, NİZAMİYEYİ GÖRECEK: Ada turizminin son yıllardaki yükselen değeri olan İskele Boğazı’nda TSK’nın askeri üs kuracağı söylentileri, bölge turizminin olumsuz etkileneceği endişesini de beraberinde getirdi. Üs kurulması durumunda, TSK bölgeyi tellerle çevirecek, bölgedeki otellere gelen turistler, nizamiye kapısı ve nöbet tutan silahlı askerlerle karşılaşacak

MÜHİMMAT DEPOSU DA OLACAK MI?: Yakın tarihte gerçekleşen, bölgedeki otelin büyük zarar görmesi ve bazı turistlerin yaralanmasıyla sonuçlanan Çatalköy’deki mühimmat deposu patlaması, henüz hafızalarda tazeliğini korurken, İskele Boğazı’ndaki, turizm bölgesine de askeri üs kurulacağı iddiası ‘Üsse mühimmat deposu da kurulacak mı?’ sorularını da beraberinde getirdi

İMAR PLANI TASLAĞINA GÖRE…: Bölgede kıyı bildirisi var, buna göre 2 kat konut ya da 4 kat hotel yapılabilir. Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı taslağında ise o bölgenin belli bir kısmı, bisiklet ve sahil yürüyüş yolu bir kısmı ise yeşil alan olarak ayrıldı

Duygu ALAN

Gün geçmiyor ki, ülkenin en büyük gelir kalemini oluşturan turizmle ilgili olumsuz bir gelişme yaşanmasın.

Son günlerin bomba etkisi yaratacak iddiası ise İskele Boğazı’nda, turizm yatırımlarının en yoğun olduğu ve daha önce harnup ticaretinde kullanılan eski limanın hemen yanında bulunan bölgede TSK’nın askeri üs kuracağı yönünde.

TSK’nın üs kurmak için, Telefon Dairesi’nden, Karayolları Dairesi’nden, Su Dairesi’nden ve Şehir Planlama Dairesi’nden de gerekli bütün izinleri aldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Büyük endişe

“İskele Boğazı’nda, turizm yatırımlarının ortasındaki araziye askeri üst kurulacak” iddiası, bölgede turizm yatırımları olanları, bölge esnafını ve ülkemize, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerden gelip, bu bölgede ev sahibi olan kişileri endişeye düşürdü.

Üs kurulması durumunda, TSK bölgeyi tellerle çevirecek, bölgedeki otellere gelen turistler, nizamiye kapısı ve nöbet tutan silahlı askerlerle karşılaşacak, ada turizminin son yıllardaki yükselen değeri olan İskele Boğazı, turizm ve yatırım açısından cazibesini kaybedecek.

Patlama korkusu

Ortaya atılan bu ciddi iddia, turizm bölgelerindeki askeri birliklerin durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.

Geçtiğimiz aylarda, Çatalköy’deki askeri bölgede bulunan mühimmat deposunun patlaması sonucu, bölge otellerinde meydana gelen büyük hasar ve turistlerin can güvenliğinin olmadığı algısına rağmen, İskele Boğazı’nda, turizm bölgesinde de bir askeri üs kurulacağı iddiaları, halkta şimdiden panik yaratmış durumda.

İmar Planı taslağına göre yeşil alan, yürüyüş yolu

Askeri üs kurulacağı iddia edilen arazinin bulunduğu bölgede kıyı bildirisi var, buna göre 2 kat konut ya da 4 kat hotel yapılabilir.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı taslağında ise o bölgenin belli bir kısmı, bisiklet ve sahil yürüyüş yolu bir kısmı ise yeşil alan olarak ayrıldı.

Gürcafer: Tabuymuş gibi onay verildi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa ve İskele arasında bulunan askeri birliklerin dahi başka bölgeye aktarılmasını beklenirken yenisinin kurulacak olmasından oldukça rahatsızlık duyduklarını belirtti.

“Siyasetin bir an önce karar vermesi ve böylesi önemli bir kurumun da tartışılmasına fırsat vermemesi lazım” diyen Gürcafer, “Eğer bugün bu kurum tartışılıyorsa da maalesef siyasetin acizliği neticesinde tartışılıyor” dedi.

Cafer Gürcafer, bu olayla KKTC’de kurumlar arasında iletişim olmadığını bir kez daha gözler önüne serildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“’İmar planı içerisinde askeri birliklerin boşaltılması gerekir’ dediğimizde,

askeri yetkililer her fırsatta, ‘hükümetler karar alsın, biz uyarız’ derler. Hatta bu yönde ortaya koymuş olduğumuz düşüncelere en fazla desteği veren de askeri yetkililerdir. Şimdi eminim ki askeri açıdan bir ihtiyaç doğmuştur ve asker karar almıştır. Tam bu noktada hükümet yetkilileri ve ilgili daireler asker ile görüşüp bölgenin ekonomik açıdan önemli olduğunu, turizm alanı olduğunu, bu sebeple askeri konuşlanmayla ilgili doğru bölgenin alternatiflerini söylemesi lazım. Fakat eminim bunlar bizim tarafımızdan sorgulanmadı, askerin ilgili dosyasına hiçbir eleştiride bulunmadan, tabuymuş gibi onay verildi. Sonra da biz bunun farkına varıp gündeme getirdiğimizde ‘bizim haberim yoktu’ derler. Hal bu ki ben biliyorum ki yetkililerin haberi var ve tartışmadılar.”

“Heyecanımızı yerle bir etti”

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı için 1 yıllık süre gelen bir motivasyonun söz konusu olduğunu ifade eden Cafer Gürcafer, belediyenin teknik elamanları, düşünce bazında katkı yapan elemanları, STÖ’ler ve planın yapılmasına katkı koyan tüm kesimlerin bu süreçte büyük heyecan yaşadığını ancak bu olayın bütün heyecanı yerle bir ettiğini söyledi.

Gürcafer, “Hayal edilen; İskele Boğazı’ndan Mağusa’ya kadar kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu yol üzerine yayılmış turizm bölgesiydi ve bölgenin kalkınmasıydı. Mağusa ve İskele arasında bulunan askeri birliklerin dahi başka bölgeye aktarılmasını beklerken yenisinin kurulacak olması açıkçası bizi çok rahatsız etmiştir. Siyasetin bir an önce karar vermesi ve böylesi önemli bir kurumunda tartışılmasına fırsat vermemesi lazımdır. Bugün tartışılıyorsa maalesef siyasetin acizliği neticesinde tartışılıyor” diye konuştu