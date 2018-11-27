Transit geçiş istiyorlar

Erenköy’ün sivil araçların geçişine açılması talebiyle arlarında Lefke ve Poli belediye başkanlarının da yer aldığı 5 Türk ve 5 Rum’dan oluşan bir komite kuruldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

Poli kasabası Belediye Başkanı ve Dillirga bölgesi köy Muhtarları Lefke’de Erenköy ( Koççina) köyünden geçiş hakkı alabilmek için toplantı yaptı.

Pirgo köyünde 10 Kasım 2018 tarihinde, ilk toplantıyı gerçekleştiren Rum köyleri Muhtarları ve bazı Lefke Sivil Toplum Örgütü ( STÖ) başkan ve temsilcileri, geçtiğimiz gün Lefke Belediyesi Cittaslow toplantı salonunda yeniden biraraya geldi.

Toplantıda, Poli Belediye Başkanı, Poli- Pirgo bölgesi muhtarları söz alarak Erenköy’den geçit hakkı almak için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Papachristofi: Transit geçit istiyoruz

Rum Muhtarlar adına söz alan Poli Belediye başkanı Yiotis Papachristofi, konuşma yaptı. Konuşmasında Erenköy ( Koççina) köyünden kapı açılması olmadığını, yalnızca bir transit geçit istediklerini aktardı. Bu geçidin açılması Rum ve Türklerin sağlıklı ve güvenli seyahat edeceklerini söyleyerek, Pirgo-Paşiammo köyleri arasında kalan Erenköy geçidinin açılması ile 6-7 kilometrelik yol kat ederek 7-8 dakikada geçitten geçilebilecekken, şu anda bu mesafeyi 24 kilometrelik yol kat ederek 40-45 dakikada geçebildiklerini söyleyerek, geçidin açılması talebinde bulundu. Erenköy geçidinin açılması insani konular başta olmak üzere Rum ve Türklere birçok kolaylıklar ve Dillirga bölgesi ile Lefke bölgesinin de ekonomik yönden kalkınacağını aktardı. Bu konuda 10 Kasım tarihinde Pirgo köyünde Lefke’deki STÖ’lerle ortak bir toplantı yaptıklarını söyleyerek, geçidin açılması çalışmalarında ortak bir de komite kurulması gerektiğini söyleyerek, her iki lider ile görüşerek taleplerini yenileyeceklerini söyledi.

Poli Belediye başkanı Yiotis Papachristofi’nin konuşmasından sonra Türk ve Rumlardan oluşan 5’er kişilik komite seçildi. Komiteden 3 Türk ve 3 Rum üye ise geçidin açılması çalışmalarında ilk olarak her iki lider ile görüşme kararı aldılar. İki lider ile görüşmeden sonra olumlu cevap almamaları halinde Kıbrıs’ta bulunan ABD, Çin, AB, İngiltere ve Fransa elçilerine de konu hakkında mektup yazacaklarını ve Erenköy geçidinin açılmasını talep edeceklerini söyledi.

Rum komite üyeleri

1- Yiotis Papachrıstofı ( Poli Belediye Başkanı )

2- Vangglıs Stylıanou (Pomos Muhtarı )

3- Adreas Karos ( Kapıları Açın İnisiyatifi Üyesi )

4- Nicos Kleanthous ( Pirgo Muhtarı)

5- Michalis Spyrou ( Beyin Cerrahı-Baf )

Türk komite üyeleri

1- Aziz Kaya ( Lefke Belediye Başkanı )

2- Aziz Ener ( Türk Açın İnisiyatifi üyesi )

3- İsmet Özpolat ( Yeşilırmak Muhtarı )

4- Musa Seral ( Yeşilırmak eski Muhtarı )

5- Hasan Karlıtaş ( Lefke Turizm Derneği Başkanı )