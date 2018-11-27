Firar macerası 6 saat sürdü

KKTC’ye 3 ay önce turist vizesi ile giriş yaptıktan kısa bir süre sonra kumarda tüm parasını kaybederek hırsızlık yapan Soner Aydaş, yargılanana kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Devrim DEMİR

Rahatsızlanarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gardiyan gözetiminde yatılı tedavi gören Soner Aydaş, dün sabahın ilk saatlerinde

gardiyanları atlatarak firar etti.

Girne’de yakalandı

Yatılı tedavi gördüğü hastanede iki gardiyanı atlatarak sabah saat 04.00 sıralarında kaçmayı başaran Aydaş, soluğu Girne’de aldı.

Ada genelinde geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, Soner Aydaş’ı saat 10.00 sıralarında Girne’de tespit etti.

Polis ekipleri tarafından tutuklanan Soner Aydaş, sorgulanmasının ardından Merkezi Cezaevine teslim edildi.

Üç ayrı davadan yargılanmayı bekliyor

“Yasal tutukluluktan firar” eden Soner Aydaş, yaklaşık iki aydır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.

Ozanköy ve Çatalköy’de meydana gelen “Sirkat”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından cezaevinde tutuklu olarak bulunan Aydaş Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç ayrı davadan yargılanacak.