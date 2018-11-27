Dövize dikkat edin

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, Türkiye’nin Kasım sonu ve Aralık başında yapacağı dış borç ödemeleri nedeniyle dövizin yeniden tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu

Eniz ORAKCIOĞLU

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, dövizdeki düşüşü Havadis’e değerlendirerek, siyasi istikrarının, dövize karşı düşen talebin Türk Lirası’na değer kazandırdığını vurguladı. Dövizdeki düşüşü pozitif olduğunu aktaran Deniz, özellikle birçok alımı döviz üzerine kurulmuş olan KKTC için dövizin düşüşünün olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Deniz, Türkiye’deki uzmanların görüşünün, Kasım sonu ve Aralık başı dış borç ödeme talepleri ile dövizin tekrar yukarıya doğru tırmandırabileceği yönünde olduğunun altını çizdi

“Siyasi istikrar dövizi düşürdü”

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, dövizdeki düşüşü değerlendirerek, sebeplerden birinin siyasi istikrar olduğunu vurguladı. Deniz, bunun dışında Türk Lirası’nın değer kazanmasındaki iki önemli faktör daha olduğunu belirtti. Ağustos ayında TL’nin değer kaybı sırasında Türk Lirası olan malların ucuzladığının altını çizen Deniz, ihracatta da o dönem büyük bir patlama yaşandığını aktardı. Deniz, Dövizdeki düşüşün bir diğer sebebinin ise talep azalması nedeni ile yurtdışından ithal edilen mallarda düşüş ve buna bağlı olarak dövize talebin azalması olduğunu kaydetti.

“KKTC için dövizin düşüşü olumlu”

Türkiye’deki ekonomiye bakıldığında ise ciddi bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Deniz,

piyasadaki talebin düşmesi ile ithalatın da düştüğünü ve buna bağlı olarak dövize talebin azaldığını belirtti. Deniz bu durumun piyasada daralmaya neden olduğunu söyleyerek, daralmanın da ekonomik durgunluğa doğru gittiğini kaydetti.

Ekonomik durgunluğun iş yerlerinde daha az işe ve daha az para kazanmasına sebep olduğunu aktaran Deniz, bu durumun ucunun personeli işten çıkarmaya kadar gidebileceğini ifade etti.

Dövizdeki düşüşü pozitif olduğunu aktaran Deniz, özellikle birçok alımı döviz üzerine kurulmuş olan KKTC için dövizin düşüşünün olumlu bir olay olduğunu kaydetti.

“Kasım sonu, Aralık başı yükselebilir”

Dövizin yeniden yükselmesinin özellikle Türkiye’deki siyasi ve ekonomik duruma bağlı olduğunu vurgulayan Deniz, diğer yükseliş sebebinin gerek devletin, gerekse özel sektörün döviz kredilerini ödeme zamanındaki duruma bağlı olduğunu aktardı. Deniz, Türkiye’deki uzmanların Kasım sonu ve Aralık başı dış borç ödeme talepleri ile dövizi tekrar yukarıya doğru tırmandırabileceği yönünde olduğunun altını çizdi. 1 veya 1 buçuk ay içerisinde dış borç talebi çıkması durumunda dövizin yeniden yükselmesinin olası olduğuna dikkat çeken Deniz, bütçe açıklarının da dövize etkisi olduğunu vurguladı.