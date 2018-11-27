Üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı

Güney’den Kuzey’e 215 gram Hinkeneviri sokmaya çalışan Malwina Urszula Szkudlarek sınır kapısında tutuklandı

Devrim DEMİR

Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine Lokmacı Kara Giriş Kapısın’da operasyon düzenleyen polis, KKTC’ye giriş işlemi yapan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek’in üzerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirdi.

Szkudlarek’in üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada paketler halinde toplam 215 gram Hİntkenenviri ele geçirildi.

Suçüstü tutuklanan zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün’de görevli polis memuru Kaan Kurtbir, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, 25 Kasım’da Lokmacı Kapısı’ndan, KKTC’ye giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda 215 gram Hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirten Kurtbir, soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek, işlediği suç için mahkemeden özür diledi.