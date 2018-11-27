Akıl sağlığı için soruşturma başlatıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, çocuğunu öldürme suçlamasıyla yargılanan Bilge Lord’un avukatının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası konusunda tavrını belirledi

Devrim DEMİR

Ülkede infiale neden olan çocuk cinayetinin katil zanlısı olarak tutuklu yargılanan Bilge Lord, dün yeniden Lefkoşa Ağır Mahkemesi heyeti huzuruna çıkarıldı.

Haziran ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Bilge Lord’un avukatının son duruşmada müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin yaptığı başvurunun ara kararı dün açıklandı.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, sanık avukatının Bilge Lord’un görmekte olduğu psikiyatrik tedaviler olduğunu ve tedavisine yönelik bazı ilaçları da kullanmakta olduğunu, iddialar değerlendirildiğinde, adaletin tecelli edebilmesi için bir soruşturma başlatılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Aksun: Başka bir doktora gerek yok

Bilge Lord’un avukatı Mehmet Bensen, önceki duruşmada Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan kontrolün yeterli olmadığını öne sürmüş Lord’un adli psikiyatrist tarafında da kontrol edilmesi talebinde bulunmuştu.

Başkan Fadıl Aksun, bu soruşturmanın suçun işlendiği tarihte sanığın akıl sağlığı ile ilgili bir sorununun olmadığını ifade ettikten sonra bir başka doktoru gerekli görmediğini kaydetti.

Aksun, talebin değerlendirildiğini soruşturmanın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yürütmesinde herhangi bir eksiklik görülmediğini, bunun ötesinde bir doktor tercihinin davanın bu aşaması için gerekli görülmediğini belirtti.

Akıl sağlığı için soruşturma emri verildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde okunan ara kararda, Aksun sanığın akıl sağlığı açısından ithamı anlama yetisinin olup olmadığı, akıl sağlığı açısından duruşmanın seyrini genel olarak kavrama ve yargılama boyunca müdafaasını yapan avukata gerekli gördüğü bilgiyi veya talimatı verme kapasitesinin olup olamadığı noktalarında soruşturma açılmasına emir verdi.

Kontrolü akıl hastanesinde yapılacak

Başkan Fadıl Aksun, soruşturma kapsamında Lord’un Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekiminin kendisi ile birlikte sanığı daha önceden muayene etmemiş doktorlar arasından belirleyeceği bir başka doktorun yetkilendirilmesine direktif verdi.

Aksun ayrıca, Lord’un muayene sayısı ve sıklığının bahsi geçen doktorlarca belirlenmesine, doktorlar tarafından belirlenmiş muayene günlerinde sanığın Merkezi Cezaevi tarafından Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmesine emir verdi.

İlgili doktorlar Ocak ayında mahkemede dinlenecek

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, yapılan değerlendirme ile ilgili olarak

bahsi geçen doktorların 7 Ocak 2019 tarihinde Lord’un akıl sağlığı ile ilgili şahadet vermek üzere mahkemede hazır bulunmalarına, davayı da aynı tarihe ertelediklerini belirterek oturumu kapattı.