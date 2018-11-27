“Ara sokaklara da uğrayın”

Lefkoşa Yediler Mahallesi sakinlerinden 91 yaşındaki Naciye Koroğlu,dar sokaklarında gelişigüzel park edilen arabalar yüzünden yolda yürümekte zorlandığını belirterek polise seslendi:

Devrim DEMİR

Surlariçi Yediler Mahallesi’ndeki araba park sorunu yayalara, özellikle yaşlı ve sokak aralarında oynayan çocuklara zor anlar yaşatıyor. Defalarca yetkili kişilere ulaşmalarına rağmen, çare bulamayan Yediler Mahalle sakinleri kötü bir olay yaşanmadan bölgede polisin devriye yaparak, denetlemesini istedi.

Havadis aracılığı ile yetkililere sesini duyurmak isteyen 91 yaşındaki Naciye Koroğlu, başından geçenleri anlattı.

Park edilen arabalar yüzünden yayaların yolda güçlükle yürüdüğüne değinen Koroğlu, ara sokaklarda sadece park edilen arabaların sorun olmadığını, seyir halindeki sürücülerin de dikkatsiz ve süratli olduğunu iddia etti.

Evinin önünde her sabah ölü hayvan bulduğunu ifade eden yaşlı kadın, geçtiğimiz günlerde yürümek için çıktığı yolda ezilme tehlikesi atlattığını kaydetti.

“Yaşlıyız saygılı olun”

Naciye Koroğlu, ara sokaklarda arabalar yüzünden yaşlıların, çocukların ve hayvanların ezilme tehlikesi atlatarak yaşadığını vurguladı.

Koroğlu, “Dar sokakların içinde, belediyeye ait park yerlerine ücret vermek istemeyen onlarca düşüncesiz sürücü yüzünden hayatımız tehlikede. Gelişigüzel park edilen arabalar yüzünden, yollarda yürüyemez duruma geldik. Hızlı geçen arabalardan kurtulmaya çalışırken, oldukça güçlük yaşıyoruz çünkü yaşlıyız ve hızlı hareket edemiyoruz. Hızlı araba kullanan sürücüler yüzünden, sadece biz değil, çocuklarda zorluk çekiyor. Önceki günlerde yolda yürürken, süratli gelen araba beni eziyordu, durmadığı yetmezmiş gibi üstüne hakaret ederek geçip gitti. İnsanların artık küçüğe büyüğe saygısı kalmadı.”

“Polis sokaklara özen göstersin”

Naciye Koroğlu, özellikle trafik polislerine ve yetkililere seslenerek unutulan Surlariçi sokaklarında trafik denetimi yapmaları çağrısında bulundu.

Koroğlu, “Sesimi duyan bu haberi okuyan yetkililere sesleniyorum, polis derhal özellikle Yediler Mahallesi’nde ara sokaklarda denetim yapsın. Burada ya biz ya da sokakta oynayan çocuklar trafiğe kurban edilmeden sıkı denetim başlatsınlar” sözlerini kullandı.