NASA’nın uzay aracı InSight Mars’a iniyor

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) “InSight” adlı uzay aracı, 480 milyon kilometrelik 6 ay süren yolculuğun ardından Mars’ın gökyüzüne yumuşak bir giriş yaptı.

InSight, 2012’de fırlatılan Curiosity’den sonra, yer altını keşfetmeyi amaçlayan ilk NASA uzay aracı olacak.

NASA, bu mekanik aracı Mars’ın yüzeyine doğru bir şekilde indirmek için gerekli alt yapıyı uzun bir çalışmanın ardından gerçekleştirdi. Daha önceki inişler ile aynı sisteme sahip olan uzay aracı, iniş esnasında motor ateşlemeleri sayesinde hızını azaltacak ve ayaklarının yardımıyla Mars yüzeyine inecek.

Uzay aracının kolları, gezegenin iç sıcaklığı hakkında bilgi toplamak için yüzeyin yaklaşık 5 metre derinliğine girecek. InSight ayrıca, sismometreleri sayesinde Mars depremlerini gözlemleyerek bilgi toplayacak.

Yaşam dedektörleri bulunmayan InSight uzay aracı, gezegende herhangi bir yaşam belirtisi aramayacak. Sadece Mars’ın iç kesimlerini inceleyecek olan araç, milyarlarca yıl önce gezegenin nasıl oluştuğunu ve nasıl değiştiğini öğrenmeye çalışacak. Yeni keşif aracı, gezegende 4,5 milyar yıldır neler yaşandığını araştıracak.

Bütün bunların gerçekleşmesi için öncelikle 800 kiloluk uzay aracının, Mars’ın yüzeyine güvenli bir şekilde inmesi gerekiyor. Spirit ve Opportunity araçlarında olduğu gibi iniş esnasında zıplayan toplara sahip olmayan araç, doğrudan ayaklarının üzerine indirilmeye çalışılacak.

🗣“I made it!”

After landing on #Mars, our @NASAInsight spacecraft will essentially yell to us — getting louder and clearer as time goes on. Discover how we’ll monitor Monday’s #MarsLanding to know what’s happening 91 million miles away: https://t.co/5QRq1JoL6q pic.twitter.com/vCoynXxpii

— NASA (@NASA) November 21, 2018