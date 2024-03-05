Trafik bir canımızı daha aldı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde saat 21.20 sıralarında yaşanan trafik çarpışmasında 76 yaşındaki Ahmet Latif hayatını kaybetti.

Ahmet Latif yönetimindeki JC 450 plakalı araç ile seyrettiği sırada İnönü Kavşağı yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düştü. Orta refüjden seken araç takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı şeritte seyreden 32 yaşındaki Umut Baran’ın yönetimindeki LF 848 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JC 450 plakalı araç sürücüsü İnönü’de sakin Ahmet Latif olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin yaşanan trafik kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.