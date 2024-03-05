Hentbolda KTSYD Kupası kuraları çekildi

Hentbolda 7-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası öncesinde bugün basın toplantısı ve kura çekimi gerçekleştirildi. Kadınlarda Esentepe-Şahlan ile DİGEM-UKÜ, erkeklerde ise Gençlik Gücü-Taşkınköy ile UKÜ-Yükseliş, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan birer konuşma gerçekleştirdi.

ÖZSOY: Futbol dışındaki branşlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, göreve geldikleri günden itibaren faaliyet programları içerisinde futbol dışındaki branşlarda organizasyon yapmayı planladıklarını ve bunu hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Özsoy, daha önceki yıllarda da KTSYD’nin böylesi organizasyonlara önem veren bir dernek olduğunu, kendilerinin de bunun devamını getirdiklerini söyledi. Özsoy, turnuvanın hayırlı olmasını temenni ederken, tüm takımlara da başarılar diledi.

ARIKAN: Hentbolda KTSYD Kupasına önem veriyoruz

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ise hentbolda KTSYD Kupası’nın önem verdikleri bir organizasyon olduğunu söyledi.

Arıkan, bu kupa kapsamında Türkiye Merkez Hakem Kurulu başkanının yanında A klasman iki çift hakemin geleceğini ve maçlarda görev alacağını kaydetti. Arıkan son olarak tüm takımlara da başarılar dilerken, maçların centilmence geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından gerçekleşen kura çekimi ve maç programı belli oldu. Tüm maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Yarı final maçlarında galip gelecek takımlar 14 Mart Perşembe akşamı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Maç Programı:

7 Mart Perşembe:

Saat 18:30 Esentepe-Şahlan (Kadınlar Yarı Final)

Saat 20:00 Gençlik Gücü-Taşkınköy (Erkekler Yarı Final)

11 Mart Pazartesi:

Saat 18:00 UKÜ-Yükseliş (Erkekler Yarı Final)

Saat 20:00 DİGEM-UKÜ (Kadınlar Yarı Final)

14 Mart Perşembe:

Saat 18:30 Erkekler Finali

Saat 20:00 Kadınlar Finali