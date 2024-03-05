Nicosia Motors Cup heyecanı sürüyor

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde bir birinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.
Sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ – Yarı Final
Beren Pilli – Beren Başaran 1/6 2/6
İncilay Eren – Anastasiia Elshina 0/6 0/6
12 YAŞ ERKEK – Çeyrek Final
Baran Başaran – Deniz Varoğlu 6/2 6/3
Poyraz Vural – Emre Aleks Kural 6/0 6/0
Arel Şahin – Osman Aren Başaran 6/2 6/2
Çağ Refikoğlu – Erdal Arabacıoğlu 2/6 RT(Çağ Refikoğlu)
16 YAŞ KIZ – Yarı Final
Girne Umut Yerebakan – Almira Akşahin 6/7 3/6
16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)
Sevinç Oğan – Dinara Yorgancı 6/3 4/6 4/10
Nehir Gürses – Enra Çakartaş
Ivana Sılıch – Vera Gazi 1/6 2/6
Servet Tel – Zarif Dayı W.O. (Servet Tel)
16 YAŞ ERKEK – Yarı Final
Akay Ali Sağkanat – Devin Bedevi 6/0 6/0
Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen 4/6 5/7