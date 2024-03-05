Nicosia Motors Cup heyecanı sürüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Nicosia Motors Cup heyecanı sürüyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Nicosia Motors Cup heyecanı sürüyor

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde bir birinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.

 


Sonuçlar şöyle;

 

12 YAŞ KIZ – Yarı Final

Beren Pilli – Beren Başaran                                         1/6 2/6

İncilay Eren – Anastasiia Elshina                                0/6 0/6

 

12 YAŞ ERKEK – Çeyrek Final

Baran Başaran – Deniz Varoğlu                                  6/2 6/3

Poyraz Vural – Emre Aleks Kural                                6/0 6/0

Arel Şahin – Osman Aren Başaran                             6/2 6/2

Çağ Refikoğlu – Erdal Arabacıoğlu                             2/6 RT(Çağ Refikoğlu)

 

16 YAŞ KIZ – Yarı Final

Girne Umut Yerebakan – Almira Akşahin  6/7 3/6

 

16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)

Sevinç Oğan – Dinara Yorgancı                                   6/3 4/6 4/10

Nehir Gürses – Enra Çakartaş

Ivana Sılıch – Vera Gazi                                                1/6 2/6

Servet Tel – Zarif Dayı                                                  W.O. (Servet Tel)

 

16 YAŞ ERKEK – Yarı Final

Akay Ali Sağkanat – Devin Bedevi                              6/0 6/0

Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen                   4/6 5/7

 

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Tags:Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası
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