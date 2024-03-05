Nicosia Motors Cup heyecanı sürüyor

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde bir birinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.

Sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ – Yarı Final

Beren Pilli – Beren Başaran 1/6 2/6

İncilay Eren – Anastasiia Elshina 0/6 0/6

12 YAŞ ERKEK – Çeyrek Final

Baran Başaran – Deniz Varoğlu 6/2 6/3

Poyraz Vural – Emre Aleks Kural 6/0 6/0

Arel Şahin – Osman Aren Başaran 6/2 6/2

Çağ Refikoğlu – Erdal Arabacıoğlu 2/6 RT(Çağ Refikoğlu)

16 YAŞ KIZ – Yarı Final

Girne Umut Yerebakan – Almira Akşahin 6/7 3/6

16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)

Sevinç Oğan – Dinara Yorgancı 6/3 4/6 4/10

Nehir Gürses – Enra Çakartaş

Ivana Sılıch – Vera Gazi 1/6 2/6

Servet Tel – Zarif Dayı W.O. (Servet Tel)

16 YAŞ ERKEK – Yarı Final

Akay Ali Sağkanat – Devin Bedevi 6/0 6/0

Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen 4/6 5/7