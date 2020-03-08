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Trabzonspor Gaziantep’te yaralı: 1-1

8 Mart 2020

Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor 22. dakikada Ekuban’ın attığı golle 1-0 önde kapattı.  Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü, 53. dakikada Olarenwaju Kayode ile eşitliği yakaladı: 1-1. Bordo-mavili ekibin Nwaekame ile 90+2’de bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Trabzonspor puanını 49’a çıkardı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 32’ye yükseltti.

 

 




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