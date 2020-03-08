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Fenerbahçe galibiyeti unuttu: 2-2

8 Mart 2020

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile 90+2’de attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Zirve yarışında bir yara daha alan sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Ülker Stadı’nda oynan maça iyi başlayan Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın  22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Yukatel Denizlispor 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Fenerbahçe’de penaltı pozisyonunda topa elle dokunan Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltı için topun başına geçen Murawski, 45. dakikada skora eşitliği getirdi: 1-1 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Konuk Denizlispor Mustafa Yumlu’nun 75. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Fenerbahçe, Serdar Aziz ile 90+2’de eşitliği sağladı: 2-2 Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 40’a yükseltti.  Yukatel Denizlispor ise puanını 28’e çıkardı.




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