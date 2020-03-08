Kış kupasında 5 rekor

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Kış Kupası Yüzme Şampiyonası dün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda başladı.

Yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleşen ve bugün sona erecek olan Kulüpler Arası Kış Kupası Yüzme Şampiyonası’nın ilk gününde 5 rekor kırıldı.

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde YDÜ yüzücüleri, Emre Ersoy 50 metre serbest stilde, Buğra Buba 50 metre kurbağalama stilde, Doğukan Ulaç ve Sarp İşçi de 800 metre serbest stilde rekor kıran sporcular oldu. Kızlarda ise Ferdi yarışan Özgül Çetin 800 metre serbestte yeni rekora imza attı.

KIRILAN REKORLAR:

Emre Ersoy (YDÜ) 50m.serbest 24.35 Kısa kulvar 15-18 yaş KKTC rekoru

Buğra Buba (YDÜ) 50m.kurbağalama 29.75 Kısa Kulvar KKTC rekoru

Doğukan Ulaç (YDÜ) 800m.serbest 08.04.64 Kısa Kulvar KKTC rekoru

Sarp İşçi (YDÜ) 800m.serbest 10.01.45 Kısa Kulvar 14-18 yaş KKTC rekoru

Özgül Çetin (Ferdi) 800m.serbest 09.25.91 Kısa Kulvar KKTC rekoru

Kadınlar

1.YDÜ 5056

2.Ares 3336

3.Marlin 2003

4.Bluefin 1378

Erkekler

1.YDÜ 5480

2.Ares 3923

3.Bluefin 2469

4.Tüfekçi 2149

5.Levent 1366

6.Fast 1348

7.Karabetça 1299

Yıldız Erkekler

1.YDÜ 3523

2.Ares 2530

3.Bluefin 2488

4.Güçver 1064

5.Levent 909

6.Karabetça 779

7.Fast Frogs 377

Yıldız Kızlar

1.YDÜ 4107

2.Levent 1625

3.Fast 1384

4.Ares 1241

5.Bluefin 1224

6.Güçver 1169

7.Karabetça 895

8.Tüfekçi 608

9.Marlin 228