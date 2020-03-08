Spor

Kış kupasında 5 rekor

8 Mart 2020

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Kış Kupası Yüzme Şampiyonası dün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda başladı.

Yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleşen ve bugün sona erecek olan Kulüpler Arası Kış Kupası Yüzme Şampiyonası’nın ilk gününde 5 rekor kırıldı.

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde YDÜ yüzücüleri, Emre Ersoy 50 metre serbest stilde, Buğra Buba 50 metre kurbağalama stilde, Doğukan Ulaç ve Sarp İşçi de 800 metre serbest stilde rekor kıran sporcular oldu. Kızlarda ise Ferdi yarışan Özgül Çetin 800 metre serbestte yeni rekora imza attı.

 

KIRILAN REKORLAR:

Emre Ersoy (YDÜ)            50m.serbest                      24.35                     Kısa kulvar 15-18 yaş KKTC rekoru

Buğra Buba (YDÜ)           50m.kurbağalama           29.75                     Kısa Kulvar KKTC rekoru

Doğukan Ulaç (YDÜ)       800m.serbest                   08.04.64               Kısa Kulvar KKTC rekoru

Sarp İşçi (YDÜ)                  800m.serbest                   10.01.45               Kısa Kulvar 14-18 yaş KKTC rekoru

Özgül Çetin (Ferdi)          800m.serbest                   09.25.91               Kısa Kulvar KKTC rekoru

 

Kadınlar

1.YDÜ                   5056

2.Ares                   3336

3.Marlin              2003

4.Bluefin             1378

 

Erkekler

1.YDÜ                   5480

2.Ares                  3923

3.Bluefin             2469

4.Tüfekçi             2149

5.Levent              1366

6.Fast                   1348

7.Karabetça        1299

 

Yıldız Erkekler

1.YDÜ                   3523

2.Ares                   2530

3.Bluefin             2488

4.Güçver             1064

5.Levent              909

6.Karabetça       779

7.Fast Frogs       377

 

Yıldız Kızlar

1.YDÜ                   4107

2.Levent              1625

3.Fast                   1384

4.Ares                   1241

5.Bluefin             1224

6.Güçver             1169

7.Karabetça        895

8.Tüfekçi             608

9.Marlin              228

 

 




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