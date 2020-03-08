Karşıyaka ve Mormenekşe sessiz: 0-0

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cemal Sarı, Necmi Bulut

Karşıyaka: Abdullah Doğan, Olgun Dodak, Bayram Dağgül, Tahir Sovukoluk, Mehmet Gürpınar, Casim Hekimoğlu, Bayram Arıkhan, Osman Seyhan, Ertu Gazi, Hüseyin Konyalıoğlu, Kaan Borova

Mormenekşe: Gökhan Çalıcıoğlu, Gökay Alpçoğay, Halil Türen, Emre Kuvvetlişahin, Tacettin Köse, Tugay Sezer, Aykut Kamuz, Nasuh Güngör, Ömer Furkan Yılmaz, Ahmet Sıtkı Demir, Sabri Çiftçioğlu

K-Pet 1. Lig’in 22. haftasında Karşıyaka ile Mormenekşe karşı karşıya geldi. Karşıyaka’nın cezası nedeniyle Değirmenlik’te oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 28’e, Mormenekşe ise 32’ye çıkardı.