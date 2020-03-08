MTG “4” nala şampiyonluğa

LİDERE İLK DEVRE YETTİ: K-Pet Süper Lig’in 22.haftasında lider MTG, konuk ettiği Gönyeli’yi ilk yarıda Dinopeter, Şenol, Ebi Peter ve Ünal Kaya’nın golleriyle 4-1 mağlup ederken, Gönyeli’nin tek golü Yağış’tan geldi. MTG ligde oynayacağı ilk 4 maçı kazanması durumunda bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Sertan Alkın

Mağusa Türk Gücü 4-1 Gönyeli

1.Yusuf Yontar 1.Kemal Bağbal

7.Yasin Kurt 8.Raif Selden

2.Mehmet Gürlü 3.Azat Berhan Tip

6.Yusuf Beyazi 4.Eray Osman Halil

(Dk.75 Halil Uçar) 5.Mahmut Erkan

8.Adil Yalçın Uçar 7.Kahraman Dönmez

9.Herve Amanı (Dk.46 Barış Kaya)

(Dk.61 Nevzat Duran) 22.Badara Naby Sylla

15.Mehmet Erol 23.Tunahan Şencan

22.Ünal Kaya 24.Felıx Obada

27.Ebımoboweı Peter (Dk.60 Yağış Gençay)

77.Şenol Şöför 88.Mehmet Barkınay

(Dk.82 Uğur Naci Gök) (Dk.82 Ceren Piro)

88.Dınopeter Jude Aıraodıon 97.Süleyman Aksaç

Goller

Dk.3 Dınopeter Jude Aıraodıon Dk.84 Yağış Gençay

Dk.9 Şenol Şöför

Dk.39 Ebımoboweı Peter

Dk.45 Ünal Kaya

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında lider Mağusa Türk Gücü Gönyeli’yi konuk etti. Maça ev sahibi ekip golle başladı. 3. dakikada Dinopeter’in kafa vuruşuyla Mağusa Türk Gücü 1-0 öne geçti. Dakika 9’da Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şöför farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Ataklarına devam eden Mağusa Türk Gücü’nde 39. dakikada Ebimobowei Peter farkı üçe çıkardı. 45. dakikada Ünal Kaya uzaktan çektiği şutla skoru 4-0’a getirdi ve ilk devre bu golle sona erdi.

MTG’nin kontrolünde ve çok rahat futbol oynayarak geçirdiği ikinci yarıda, Gönyeli Yağış Gençay’ın 84.dakikada kaydettiği golle skoru 4-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu skorun ardından takipçileri Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı’nın puan kaybettiği haftada, Lider Mağusa Türk Gücü puanını 56’ya çıkararak en yakın takipçisi ile olan puan farkını 12’ye çıkardı. Gönyeli ise 25 puanda kaldı.

MTG ligde sırasıyla oynayacağı Hamitköy (D), Doğan, Lefke (D) ve Yenicami maçlarını kazanması durumunda 26’ıncı haftadaki Yenicami maçı sonrası şampiyonluğunu ilan edebilir.